Palinsesti Mediaset 2020: Live non è la D'Urso si sposta alla domenica. Continuano gli spostamenti delle trasmissioni di punta in casa Mediaset. Dopo il Grande Fratello 2020 che non partirà più il 7 gennaio ma mercoledì 8 gennaio 2020, è il turno di Live non è la D'Urso che riprende la collocazione originaria della domenica sera.

Nuovi cambiamenti nel palinsesto mediaset 2020. Stanto ai listini pubblicitari le trasmissioni di punta del biscione cambiano nuovamente collocazione. Innanzitutto ildiche non partirà più il 7 ma l'8 gennaio, ma dalla settimana successiva (il 13 gennaio) tornerà nella storica serata del lunedì, resta per ora confermato il secondo appuntamento del venerdì (in scontro diretto con ilsu Rai 1, in onda dal 10 gennaio)., questo significa che viene rimandato lo spostamento di Tiki Taka che resta su Rete 4 e non va più su Italia 1 ... salvo cambiamenti.