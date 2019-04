Pamela Prati, Barbara d'Urso mostra le foto del fidanzato ma l'agente smentisce: «Non è lui»

sesta puntata di

Eliana Michelazzo

Vi presento il mio futuro marito



Cit.#noneladurso pic.twitter.com/DJ4hD2cxdy — Anto 🇬🇧 (@AntoM83) 17 aprile 2019

#noneladurso ma alla fine perché non hai fatto vedere la foto?? Al pubblico?? Ma che gioco è? pic.twitter.com/E3fhcVEY8e — francesco (@FeLibero) 17 aprile 2019

Barbara ci costringe a guardare per un’ora un’intervista su un presunto inesistente Marco Caltagirone promettendoci le foto e all’ultimo momento ce le mostra coperte e tutti noi MUTI #noneladurso — maturanda in crisi (@ameanpersonne) 17 aprile 2019

Cara Barbarella non è carino prendere x i fondelli i tuoi telespettatori con la foto pixelata lo potevi dire da subito #noneladurso — 𝓚𝓪𝓶𝓲𝓵 ⭐️ 𝓞𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵𝓑𝓵𝓸𝓰 (@lillo85k) 17 aprile 2019

Mercoledì 17 Aprile 2019, 23:54 - Ultimo aggiornamento: 18 Aprile, 10:21

Il con un fantomatico imprenditore è ormai la soap opera preferita dagli italiani. Tra smentite e fughe di notizie nellala conduttrice ha annunciato di avere le foto che mostrano finalmente l'identità del fidanzato della Prati,nella sesta puntata diha detto in diretta di aver ricevuto, in maniera riservata, da una persona molto vicina alla coppia,«Io le ho viste e devo dire che è un uomo molto bello» dice la D'Urso. Il sito Dagospia, intanto pubblica le foto online del fantomatico marito dicendo che in realtà sono false e appartengono ad un avvocato cagliaritano.La D'Urso non mostra le foto al pubblico, le fa vedere solo agli ospiti, ma l'agente di Pamela Prati,Il pubblico quindi vede un'immagine blerata e protesta sui social