Live non è la D'Urso, Barbara D'Urso conferma in diretta: «Il mio Grande Fratello ci sarà»

. A sorpresa durante la diretta di, la padrona di casa scherzando con Cristiano Malgioglio ha confermato che ilNip non solo ci sarà ma sarà ancora lei a condurlo.. In studio con Cristiano Malgiolgio la D'Urso scherzando con lui e provando a zittirlo in modo divertente ha detto «No no puoi parlare, per parlare devi aspettare». Una battuta che spazza via tutte le nubi e i rumors dei giorni scorsi che parlavano di una sostituzione di Barbara D'Urso con Alfonso Signorini che avrebbe così condotto nella prossima stagione televisiva sia il Grande Fratello Nip che il Grande Fratello Vip. Rumors tra l'altro smentiti direttamente dallo stessovia social.