Live non è la D'Urso, Barbara provoca Gabriel Garko: «Non hai più la fede?», poi scatta il bacio.

Ospite della nuova puntata di Live, Gabriel Garko ha parlato del suo libro, del dramma vissuto a Sanremo che gli ha stravolto la vita, d'amore e di chirurgia estetica. Un mix esplosivo che termina con un bacio sulle labbra della padrona di casa all'attore.

Ospite a Live non è la D'Urso, Gabriel Garko ha parlato del libro che ha scritto in cui tra i vari argomenti si è toccato anche quello del dramma vissuto a Sanremo quendo la villetta in cui viveva esplose a causa di una fuga di gas: «questo maledetto incidente mi ha cambiato la vita. Come sai non ne ho mai parlato perchè non voglio passare per quello che marcia su una disgrazia,non ho mai voluto raccontare la scena nei dettagli. La signora proprietaria è venuta a mancare e ci sono ancora i parenti, quindi non mi va di raccontarlo». Durante il racconto però Barbara D'Urso nota un dettaglio: «Non hai più la fede?» - anello che ha fatto molto discutere perchè indossato anche da Gabriele Rossi, su cui aleggia il mistero, e in tanti parlano di una presunta relazione mai confermata tra i due.

«Sì l'ho tolta, già ne hanno parlato fin troppo». «Ti hanno fatto arrabbiare?», chiede la D'Urso «Possibile ... si» risponde Garko, ma la D'Urso non molla la presa e continua punzecchiarlo: «Sei innamorato? L’altra persona anche l’ha tolta la fede?», Anche se non risponde direttamente Garko fa capire che l'altra persona ha ancora la fede. Si passa poi alle accuse che hanno rivolto all'attore di essersi rivolto al chirurgo per fare dei ritocchini estetici, dagli zigomi alle labbra. La D'Urso lo provoca: «Sai che quasi quasi ti darei un bacio», Garko non si tira indietro «e dammelo!», scatta un divertente bacio sulle labbra tra gli applausi del pubblico con la D'Urso che conferma: «Vi confermo che le labbra di Gabriel sono verissime».



