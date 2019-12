Live non è la D'Urso, incidente in diretta per Barbara D'Urso: «Sopravvivo a tutto»

Live non è la D'Urso, incidente in diretta per Barbara: «Sopravvivo a tutto». Tacchi vertiginosi e minidress bianco e argento per la padrona di casa che inaugura la nuova puntata di Live con un talk dedicato alla politica. Mentre si drestreggiava in diretta tra un ospite e un altro però, Barbara D'Urso ha rischiato di farsi male davvero.

Mentre gli ospiti di Live non è la D'Urso dibattevono sui politici che virano sempre di più verso lo spettacolo, Barbara D'Urso, non inquadrata ha rischiato di cadere a casua di un "botola" al centro della scena. La padrona di casa però ha evitato il ruzzolone e ci ha scherzato su come sempre a modo suo:«Stavo per cadere in una botola, ma io sopravvivo a tutto». A darle man forte Alessandra Mussolini: «Barbara, gli occhi secchi ( espressione tipica partenopea per indicare il malocchio ndr) sono la peggiore cosa». «Sai come si dice dalle mie parti? - ha risposto ironica Barbara D’Urso - Non sputare in cielo, che faccia ritorna. Chiunque mi stia nominando, può succedere anche a lui​».

