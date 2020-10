Live non è la D'Urso, la «notizia choc» in anteprima a Pomeriggio 5: «Una nuova sfera e le scuse di Iconize»

Come ogni venerdì, Barbara D'Urso annuncia in anteprima le anticipazioni relative alla puntata di Live Non è la D'Urso domenica sera. La conduttrice ha spiegato a Pomeriggio 5 che ci sarà una nuova sfera, imponente e dorata: «Chi ci sarà seduto? lo saprete domenica sera». E poi sugli ospiti, spiega che Fabrizio Corona sarebbe risultato positivo al Covid-19 e che si collegherà in diretta perché «inquieto» in questi giorni.

Occhi puntati anche su Iconize, alias Marco Ferrero, e la finta aggressione omofoba. Da messaggi inequivocabili tra l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi e Soleil Sorge, sarebbe emerso che il ragazzo si sarebbe dato da solo un pugno per simulare la rissa. A Live Non è la D’Urso il 18 ottobre racconterà la sua versione dei fatti.

«Ci ha contattato, mi ha chiesto scusa, ha chiesto perdono e adesso vuole dirlo a tutti quanti voi. Bisogna perdonare nella vita, io sono la prima a farlo. In diretta racconterà tutto perché ci sono alcune cose che sono andate diversamente da come sono state raccontate».

