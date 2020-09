Live non è la D'Urso, lite Alba Parietti-Caterina Collovati per colpa di Arisa: «Sei un rumore di sottofondo, una poveretta»

Scoppia la bagarre da Barbara D’Urso a "Live - Non è la D'Urso" per "colpa" di Arisa. La cantante ha postato tempo fa uno scatto in costume che metteva in mostra i suo i rotolini e la foto ha messo uno contro l’altro Alba Parietti e Caterina Collovati.



La giornalista aveva commentato la condivisone con la frase "un pube sbattuto in faccia", ma la Parietti ha voluto difendere l’amica cantante, ingaggiando una lite con lei. Fra accuse e battutine, la Collavoti ha commentato: “Io faccio la giornalista, non so qual è il tuo lavoro. Minigonne, seduta sugli sgabelli, poi parli di cronaca nera, poi vai al bagno a farti le foto. Che lavoro fai?”.





Il battibecco è stato interrotto dalla conduttrice, poi la Parietti ha parlato del caso che l’ha vista ultimamente protagonista, cioè delle foto postate sui social con sospetto di fotoritocco: “La maggior parte della persone che postano - ha spiegato - hanno voglia di vedersi al meglio, i paparazzi vogliono sorprenderti al peggio. Le foto erano a mezzogiorno, sotto al sole…”. La Collovati sottolinea che fino a poco tempo prima la Parietti aveva parlato di “accettarsi per come si è”, e Alba non ha gradito: “Sei un rumore di sottofondo, una poveretta”.

Ultimo aggiornamento: 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA