Non è la D'Urso, lite fra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga: «Ma tu sei scemo o vuoi che ti querelo?»

Fra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone scoppia la lite a “Live Non è la D'Urso”. Una discussione scoppiata a causa del vaccino sul Covid, che ha portato Alessandro Cecchi Paone a minacciare di adire le vie legali contro Walter Zenga: «Ma sei scemo o vuoi che ti querelo?».

Il tema dei vaccini a Live Non è la D'Urso ha fatto scoppiare la lite fra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone. Walter Zenga, in collegamento video da Dubai, ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Barbara D'Urso di aver scelto il vaccino cinese e si è poi dilungato sul tema. L'ampia analisi fatta dall'ex portiere della Nazionale ha però indispettito Cecchi Paone, che ha tentato di interromperlo. Zenga per tutta risposta lo ha accusato di essere provinciale, scatenando l'ira di Alessandro: «Ma tu sei scemo o vuoi che ti querelo?! - ha minacciato Cecchi Paone - Ti querelo, non parlare di scienza ma parla di pallone, ignorante, buzzurro... Lui non è titolato a parlare i vaccini, i vaccini devono passare delle importanti certificazioni...». La discussione è stata interrotta dalla conduttrice, che stupita dall'improvvisa bagarre ha bacchettato i diretti interessati per poi mandare la pubblicità.

