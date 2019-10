Domenica 6 Ottobre 2019, 23:59 - Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 06:30

Live non è la D'Urso, Marco Columbro choc contro Barbara D'Urso: «Vengo lì e ti strappo il vestito. I ca**i miei sono ca**i miei». Si parla di Vip che lamentano una pensione da fame o sfrattati nella quarta puntata e mentre la D'Urso fa qualche domanda ai suoi ospiti, inspiegabilmente Columbro ha uno scatto e aggredisce verbalmente la padrona di casa.Vip senza soldi, sfrattati e con pensioni bassi è il tema di uno dei blocchi della quarta puntata di Live non è la D’Urso.Tra i vip seduti in studio anche Marco Columbro. La D'Urso chiede a Columbro di commentare i titoli di giornale che avevano detto di lui che era pieno di debiti e che aveva venduto la sua casa, l'ex presentatore oggi albergatore, inizialmente smentisce con calma le voi poi all'improvviso ha uno scatto: «I ca**i mie sono ca**i miei, se vogliamo parlare di come è cambiata la mia vita va bene, se volete fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va mi alzo e me ne vado».La D'Urso prova a farlo ragionare «Secondo te voglio fare una trasmissione sulla tua pelle? Io sono stata carina e invece di essere grato per averti permesso di smentire delle str**zate mi attacchi pure? Hai cambiato vita ma pure il cervello rispetto a come ti conoscevo io?», ma lui l'aggredisce verbalmente urlando: «Vengo lì e ti strappo il vestito».Gli ospiti in studio provano a farlo ragionare perchè il suo è uno scatto d'ira davvero fuori luogo, La D'Urso da gran signora evita di entrare nel merito e va avanti ma non può non lanciare una frecciatina: «Io cerco di mantenere il sorriso, voi non vi accavallate, prima che mi faccia girare le scatole anche io».