Non è la D'Urso, Nick Luciani e Ivano Michetti fanno pace in tv dopo un litigio di 6 anni: «Bastone della mia vecchiaia»

Ivano Michetti e Nick Luciani fanno pace in diretta televisiva a “Live Non è la D'Urso” dopo un litigio durato sei anni, in cui non si sono visti nè parlati.

Ivano Michetti, chitarrista e volto storico dei Cugini di Campagna e Nick Luciani, cantante romano ed ex voce del gruppo, si sono finalmente parlati dopo anni di incomprensioni a “Live Non è la D'Urso”. La pace è stata subito sancita in trasmissione: «Ti amo, ti amo – ha detto Ivano al ritrovato amico Nick - posso dirti soltanto una cosa, la tua voce c'è mancata tantissimo, a te forse le canzoni ma per me tu eri il bastone della mia vecchiaia...».

APPROFONDIMENTI PAURA Elettra Lamborghini, colpo della strega a Domenica In: «Gioia,... LA STORIA Ivano Michetti dei Cugini di Campagna a Domenica Live, il dramma... SENSIBILE Michelle Hunziker, il dramma segreto su Instagram: «Quando...

I due amici si sono abbracciati sulle note di “Anima mia”, con Nick che ha chiesto perdono per il passato, quando ha deciso di lasciare improvvisamente iCugini di Campagna: «Ti volevo chiedere scusa perché me ne sono andato, ma volevo fare qualcosa da solista. Forse prima dovevo parlarne...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA