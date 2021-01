Live non è la D'Urso non va in onda. Al suo posto l'intervista in escusiva mondiale a Papa Francesco. Slitta a domenica prossima il ritorno di Barbara D'Urso e del suo talk serale. L'annuncio arriva direttametne da Mediaset attraverso un comunicato stampa.

Slitta di una settimana Live Non è la D'Urso. Il talk domenicale di Barbara D'Urso sarebbe dovuto tornare, come da programma, domani sera domenica 10 gennaio. Il programma tornerà il 17 gennaio per lasciare spazio all'intervista in esclusiva mondiale a Papa Francesco.

APPROFONDIMENTI DRONE TIME Barbara D'Urso runner, il video della corsa su Instagram. Ma i... LOVE IS IN THE AIR «Barbara D'Urso è fidanzata». La rivelazione... FACCIA A FACCIA Live non è la D’Urso, Selvaggia Roma incontra il padre:...

«Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su Canale 5 - ha diramato Mediaset in un comunicato -con l’intervista esclusiva a Papa Francesco e lo speciale del Tg5, la prima puntata del 2021 di “LIVE NON È LA D’URSO” andrà in onda domenica 17 gennaio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA