Live non è la D'Urso: perchè Barbara D'Urso indossa guanto di pizzo in diretta

Live non è la D'Urso: perchè Barbara D'Urso ha quel guanto di pizzo in diretta. Ultima puntata per Barbara D'urso che tornerà in onda a partire dal 13 settembre 2020. La conduttrice si è presentata in diretta con un vistoso guanto nero di pizzo in pendant con il suo tubino nero.

Tre giorni fa Barbara D'Urso ha pubblicato un video si Instagram in cui ha raccontato di essere stata vittima di un brutto incidente domestico che le ha provocato un’ustione di secondo grado alla mano. Durante la diretta dell'ultima puntata di Live non è la D'Urso, la conduttrice ha deciso di coprire la benda che ha tenuto nei giorni scorsi con un elegante guanto di pizzo nel coordinato con il tubino nero che mette in evidenz ail suo fisico da pinup. «Non vi avrei voluto raccontare questa cosa - aveva detto nel video social - ma devo farlo perché domenica sarò in diretta e ve ne sareste accorti. Ho un'ustione di secondo grado alla mano, è stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici. Ma le cose brutte sono altre, guarirò...».

Ultimo aggiornamento: 22:32

