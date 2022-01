LOL 2, su Prime Video dal 24 febbraio: i segreti della nuova edizione, dai concorrenti al set

Dopo il successo della prima stagione, la seconda edizione di “LOL: chi ride è fuori” è pronta per arrivare sugli schermi del canale streaming Prime Video. Lo show, condotto e arbitrato da Fedez e Frank Matano, conta su una lista di concorrenti di grande richiamo ed è stato rinnovato anche il set che fa da cornice alla competizione fra comici.

Fedez e l'ex concorrente Frank Matano conducono la seconda edizione di LOL

LOL 2, su Prime Video dal 24 febbraio: i segreti della nuova edizione

“LOL: chi ride è fuori”, la seconda edizione del fortunato programma prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios è pronta ad arrivare su Prime Video il 24 febbraio. I comici coinvolti nella sfida, arbitrata da Fedez e dall'ex concorrente Frank Matano, di non ridere per sei ore per ottenere il premio di 100mila euro (da devolvere in beneficenza) sono di grande richiamano. Nella lista ci sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, il Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

“Tv, Sorrisi e canzoni” ha visitato il backstage dello show, potendo osservare in anteprima i concorrenti impegnati nella sfida e il nuovo set, che ha molti richiami alla prima edizione. Sulle pareti infatti lampeggia il tormentone “So Lillo”, il costume di Posaman è esposto in una teca ed è presente il quadro appeso al muro che raffigura Elio nella sua versione da donna con capelli lunghi. Non mancano, come lo scorso anno, l'angolo bar e la stanza delle meraviglie, con le parrucche e i costumi per gli sketch dei comici.