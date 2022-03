Lol 2 seconda parte, online le puntate 5 e 6: ecco chi vince

La seconda stagione di «Lol - Chi ride è fuori» si è conclusa oggi con l'uscita degli ultimi due episodi. Il comedy show targato Prime Video era iniziato lo scorso 24 febbraio con le prime quattro puntate. Dei dieci concorrenti in gara solo Maccio Capatonda non era ancora stato ammonito, mentre la prima eliminazione è toccata ad Alice Mangione, dopo aver usato del nastro adesivo per coprirsi la bocca per trattenere le risate allo spettacolo di Corrado Guzzanti.

Negli ultimi due episodi però, anche l'impassibile Capatonda ha ceduto a un sorriso e uno dopo l'altro si sono susseguiti i cartellini rossi. Prima Max Angioni, poi Tess Masazza che non ha saputo trattenersi al commento di Maria Di Biase sull'esibizione del Mago Forest («Sembra Chi l'ha visto»). A ruota l'ha seguita Diana del Bufalo, che non ha resistito a Virginia Raffaele e Maccio Capatonda mendicanti.

Ed è qui che inaspettatamente cede uno dei più forti di questa seconda stagione: Mago Forest si fa ridere da solo - guardando anche in camera!. Fedez l'ha definita un'eliminazione harakiri. È poi il turno di Pozzoli, che raggiunge sua moglie dopo “averci dato un taglio”. Maria di Biase è la quartultima a lasciare Lol, che non regge a Lillo ballerino ma... non è l'unica.

Restano Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda

Anche Guzzanti affonda sotto i colpi di Lillo (per la seconda volta) e lascia Virginia e Maccio allo scontro finale.

Il faccia a faccia è estenuante, nessuno dei due sembra possa mai strappare l'ultima risata all'altro e intervengono prima Mago Forest e poi Guzzanti ed è lui, impersonando il poeta Brunello Robertetti che fa cedere Virginia Raffaele. Il vincitore di Lol 2 è quindi Maccio Capatonda.