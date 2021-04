Lol - Chi ride è fuori, Lillo-Posaman è già un tormentone. E spunta una petizione per Michela Giraud

Lol - Chi ride è fuori è già un successo. Le prime 4 puntate uscite su Amazon Video hanno letteralmente scatenato i social, dove la creativittà degli utenti ha reso alcune delle battute più divertenti dei veri e propri tormentoni. Lillo e il suo Posaman, un supereroe che assume una posa diversa ogni volta che viene nominato, sono già finiti al centro di innumerevoli meme. «Ma quali Avengers, il vero supereroe è Posaman», scrive un utente. «Posaman in realtà è Mark Bresciano», scrive un altro, photoshoppando la tuta usata da Lillo sull'esultanza dell'ex calciatore del Palermo (che restava immobile come una statua dopo ogni gol).

Molto apprezzato dai social anche il «Mignottone pazzo» di Michela Giraud: un monologo, con annessa canzoncina, che parla della reazione della comica romana dopo la fine di una relazione. «Io come Michela Giraud dopo la pandemia: Mignottone pazzo» scrive una ragazza su Twitter. Ma c'è chi si spinge oltre, lanciando una petizione online per far diventare il motivetto ideato dalla Giraud una vera e propria canzone, la «prossima hit dell'estate». Insomma, ce n'è per tutti i gusti, in attesa delle ultime due puntate di Lol in uscita il prossimo 8 aprile.