Bella, determinata, ironica, su Raiuno torna Lolita Lobosco, il vicequestore più affascinante della tv italiana. Sei nuovi episodi da domenica 8 gennaio in prima serata con l'obiettivo di bissare gli ascolti record e il 30 per cento di share della prima stagione: «L'idea di cominciare l'anno con un progetto così fortunato mi riempie il cuore di gioia», dice Luisa Ranieri che ha portato al successo il personaggio regalandole autorevolezza senza rinunciare alla seduzione del tacco 12. Prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film e Luca Zingaretti per Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Luca Miniero e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (Sonzogno e Marsilio), la serie non cambia la cornice, una Bari solare e pittoresca, ma arricchisce di nuove svolte la vita dei suoi protagonisti: Lolita, innanzitutto, con il suo giovane amore Danilo (Filippo Scicchitano) e la misteriosa new entry Angelo (Mario Sgueglia), e poi il devoto Forte, braccio destro della poliziotta (Giovanni Ludeno), l'appuntato mammone Esposito (Jacopo Cullin) e la madre vedova di Lolita, Nunzia, interpretata da Lunetta Savino, che si rimette in gioco con l'amico di famiglia Trifone. «Tutti i personaggi hanno una bella evoluzione» commenta Luisa Ranieri, «e le linee del racconto si intrecciano in una dimensione di respiro più ampio. È un'esplosione di situazioni e sentimenti».

Perché piace tanto Lolita Lobosco?

«Perché è una donna libera, fuori dagli schemi, non imita gli uomini per affermarsi nel lavoro e vive la propria femminilità senza il timore di essere strumentalizzata. Ha forti radici culturali, ma è proiettata nel futuro, per lei il lavoro è più centrale dell'amore, anzi a livello sentimentale è disfunzionale, si dà, ma a modo suo. Ha voglia di avere un compagno, ci prova, ma non ne è capace, come tante donne, tante amiche, tante giovani che mi scrivono sui social e si identificano con lei. È autorevole, ma imperfetta, e questo è il suo bello. Era interessante raccontare anche le fragilità che ce la rendono vicina».

E a lei cosa piace di Lolita?

«La sua solarità e la malinconia, il fatto che abbia una forte identità culturale ma non si identifichi con i cliché. Lolita è una donna di oggi, si è fatta da sé e non rinuncia al suo percorso solo perché è arrivato l'amore, né usa la bellezza come una scorciatoia. Mi piace anche il suo desiderio di stare da sola per ritrovarsi nei suoi spazi, assieme alla sua buffa famiglia allargata».

Sente di assomigliarle in qualcosa?

«Una certa solarità e malinconia mi appartengono, la sua spregiudicatezza un po' meno. Lolita sa essere pungente con i colleghi, le piace stuzzicare, ha un modo diverso di sedurre».

Rispetto alla prima stagione, come evolve il personaggio?

«Questa volta prova a fare un passettino in più nella vita privata, trova il coraggio di andare in una direzione, ma su certe cose non riesce a superare le rigidità. Ha paura del tempo che passa e si sente fragile, a volte vacilla, però non rinuncia a rincorrere la passione, vuole vivere il momento».

Da Lolita Lobosco a Imma Tataranni a Petra Delicato, sono sempre di più le investigatrici protagoniste della serialità italiana.

«Era ora, abbiamo fatto le mogli e le madri di commissari e poliziotti per una vita».

Una scelta premiata dagli ascolti. Che cosa hanno di speciale questi personaggi?

«Innanzitutto lo sguardo sulla realtà, molto diverso da quello maschile. E poi sono donne tenaci, determinate, che non mollano mai. Credo che le nostre storie abbiano anticipato la pancia del Paese, le cose stanno cambiando e lo dimostra il fatto che per la prima volta abbiamo una donna presidente del Consiglio. Viviamo un momento storico importante e ancora di più lo diventerà se sapremo fare squadra. Io sono ottimista, mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno».

Con l'ultimo film, «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino, ha vinto un Nastro d'argento, quando la rivedremo al cinema?

«Con Ferzan Ozpetek stiamo ultimando le riprese di Nuovo Olimpo, e in estate mi aspetta un altro film d'autore. Credo che Lolita mi porti fortuna. Quando ho iniziato la prima stagione è arrivata la proposta di Sorrentino, quando ho terminato la seconda quella di Ozpetek. Voglio prenderlo come un buon auspicio. E poi ho altri progetti da produttrice. Dopo la serie animata sulla buona alimentazione, Food Wizards, che ha fatto il botto con sette milioni di visualizzazioni, tutta realizzata a Napoli con il gruppo di Mad, stiamo già preparando una nuova in 26 episodi. L'animazione è il futuro».