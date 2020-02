Lorella Cuccarini si commuove per la morte di Anna Molli: la donna era stata in trasmissione il giorno prima

Ultimo aggiornamento: 14:11

si cdopo una brutta notizia. La presentatrice nel corso del programma ha annunciato lala donna cheche era stata odella trasmissione di Rai Uno solo il giorno prima. Nel dare la notizia però non trattiene le lacrime e piange in diretta.cercheremo di far riavere alla sua famiglia i soldi di Anna, come lei voleva», ha detto la Cuccarini. Anna aveva scoperto di essere affetta da neoplasia mammaria secondaria nel 2019. Da quel momento ha iniziato un percorso molto difficile, soprattutto emotivamente, nel quale era entrata in contatto tramite Linkedin con signor Alessandro Proto, presentatosi come imprenditore, che l'ha circuita e si è fatto dare cospicue somme di denaro parlando di spese mediche da sostenere per il figlio, anche lui malato di cancro.e Anna è arrivata a versare 134 mila euro, dopo aver anche ricevuto minacce da Proto. La donna aveva raccontato la sua storia lo scorso 19 gennaio del 2020 e solo dopo 24 ore ore si è arresa alla malattia. Alessandro Proto è stato arrestato per truffa e autoriciclaggio lo scorso giugno, nel novembre del 2019 ha patteggiato una pena di 4 anni di reclusione. Anna si era rivolta alla trasmissione per chiedere giustizia e la Cuccarini, con le lacrime agli occhi, ha promesso che farà di tutto perché la possa ottenere.