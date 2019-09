La neo conduttrice de

La vita in diretta

​«Non ho mai rinnegato quello che ho detto in passato e non lo farò certo ora anche se le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate. La cosa più assurda è che sento che c'è stata indignazione per il fatto che io sia rientrata in

, quasi fossi l'ultima starlettina raccomandata che non ha invece la storia professionale che ho io che ho superato i 50 anni e lavoro da quando ne avevo 18 con grande passione, determinazione e umiltà. Adesso voglio pensare al lavoro e a quello che faremo a 'La vita in direttà».

Mercoledì 4 Settembre 2019

