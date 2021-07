Lorella Cuccarini e l'ultimo saluto a Raffaella Carrà: «Nessuno screzio del passato scalfisce quello che significhi per me»

Lorella Cuccarini ha ricordato Raffaella Carrà, morta all'età di 78 anni. Per l'insegnante di Amici la Carrà è stato un mito assoluto, un vero punto di riferimento anche se però le due non hanno mai lavorato insieme. Pare anche che le due showgirl abbiano avuto in passato degli attriti, come ricorda la stessa Cuccarini che però si è lasciata andare a una lettera di saluti molto commovente nei confronti di Raffaella.

