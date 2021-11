Lorella Cuccarini, Beyoncé e quella coreografia rubata: «È stata la truccatrice»

Lorella Cuccarini ospite di Silvia Toffanin nel salotto del pomeriggio di Canale 5 “Verissimo”. La ballerina è l’amata professoressa di ballo della scuola televisiva di Maria De Filippi, il talent “Amici”.

Lorella Cuccarini a "Verissimo"

Lorella Cuccarini ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” ha parlato della sua esperienza ad “Amici”: «Mi trovo molto bene – ha raccontato - Quando Maria mi ha proposto questa nuova cattedra di canto dopo quella di danza ci ho pensato un po’, ma lei era tanto convinta che ha convinto anche me e ci ha preso come al solito. Ho grande soddisfazione, il pubblico sta seguendo con affetto. Io mi sto divertendo tanto e sto anche imparando perché sono a contatto con i ragazzi e gli altri professori. Il confronto è molto interessante, anche se devo discutere con la Pettinelli vengo nella scuola sempre felice».

Lorella Cuccarini a breve festeggerà i 30 anni di matrimonio con Silvio Testi: «Mia madre ha cucito interamente a mano il mio abito da sposa e il mio matrimonio dura da 30 anni. Nella vita ci siamo scelti e affrontiamo tutto, nel bene e nel male. Noi amiamo fare le cose insieme anche se siamo persone che hanno i loro impegni e sono indipendenti. Ci piace ritrovarci nel nostro obbiettivo futuro e con 4 figli è un bel viaggio. Con i social ad esempio mi aiuta mia figlia e l’esperienza sta funzionando molto bene. I miei figli tra l’altro vedevano “Amici” già prima della mia partecipazione e per me sono un po’ il termometro del gusto dei ragazzi, un buon campione d’ascolto. C’è ancora tempo, ma mi fa piacere in futuro diventare nonna».

Lorella Cuccarini ha poi parlato di quando ha ispirato una coreografia alla collega americana Beyoncé :«Noi facevamo questo numero in un musical, “Il Pianeta Proibito” di Luca Tommassini, e poi l’abbiamo portata a Sanremo. La truccatrice di Beyoncé l'ha vista e mostrata alla cantante che ne è rimasta ammirata e l'ha riproposta in un suo tour».