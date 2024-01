Giovanna Pedretti, Lorenzo Biagiarelli ancora assente da “È sempre Mezzogiorno”: «Non se la sente di andare in onda». Il retroscena

Lorenzo Biagiarelli ancora assente da È sempre Mezzogiorno. Il "not chef" così come si definisce lui stesso, ha deciso ancora di restare a casa dopo i fatti di cronaca legati alla morte di Giovanna Pedretti, ristoratrice del Lodigiano, che lo vedevano coinvolto. Lunedì scorso Antonella Clerici, conduttrice del programma di Rai1, aveva informato i telespettatori che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli sarebbe stato momentaneamente assente: «Oggi non è con noi Lorenzo che, come sapete, è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni». Ma ancora non è tornato. Nelle scorse ore sarebbero emersi i motivi che hanno spinto il cuoco a dare forfait al programma. E pare che la Rai stia aspettando una comunicazione da parte del food blogger sulla sua decisione di tornare (o no) in tv.

Lorenzo Biagiarelli, perché non torna in tv

«Non se la sente di andare in onda», questo quanto Lorenzo Biagiarelli avrebbe affermato, come riporta Fanpage.it. Quindi secondo il sito si tratterebbe di un'autosospensione del cuoco. Lui e la conduttrice «si sono sentiti a poche ore dalla diretta di lunedì scorso e, proprio in quell’occasione, lo chef aveva comunicato il desiderio di trascorrere qualche giorno lontano dal video», si legge ancora nel retroscena.

I dubbi di Lorenzo sulla recensione

Lorenzo per primo, ma nessuno, si aspettava il tragico risvolto della vicenda della recensione falsa alla pizzeria “Le Vignole” di Sant'Angelo Lodigiano. Il cuoco e la compagna Selvaggia Lucarelli sono stati i primi a mettere in dubbio la veridicità di quella recensione di un cliente che se la prendeva con gay e disabili apparsa sui social della ristorantrice. In un post Instagram Biagiarelli comunica ai suoi fan che ha provato a contattare telefonicamente la donna. «Ho chiamato per chiederle spiegazioni sullo screenshot sospetto, questo è quello che mi ha detto».

E la gallery fotografica prosegue con il dettaglio della telefonata tra lui e la Pedretti. Il post si conclude lasciando i lettori con il dubbio che quella recensione fosse in realtà falsa. La stessa ristoratrice, intervistata dal Tg3, aveva risposto ammettendo la possibilità di essere caduta in un "tranello".

Le parole della figlia della ristoratrice contro Selvaggia Lucarelli

La gogna mediatica e il clamore avrebbero poi portato Giovanna Pedretti a compiere il gesto estremo del suicidio. «L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». Fiorina D'Avino è la figlia di Giovanna Pedretti e la signora tra virgolette a cui si rivolge su Instagram è Selvaggia Lucarelli, la blogger che ha definito «chiaramente falso al primo sguardo» il post che ha portato tutti i giornali a raccontare la storia della ristoratrice trovata morta ieri. La donna lavora nella pizzeria Le Vignole della mamma.

Le indagini

La Pedretti, secondo Corriere.it, non ha saputo descrivere l'autore della recensione, suo cliente.

Giovanna Pedretti morta per annegamento, l'autopsia: ferite su polsi, braccia, collo e gamba sono superficiali

L'indagine della Procura di Lodi prosegue in due direzioni, aperta per istigazione al suicidio e attualmente contro ignoti. Giovanna Pedretti è morta annegata dopo aver tentato di tagliarsi le vene nella sua auto questo rivela l'autopsia. E l’inchiesta accelera alla ricerca di filmati delle telecamere di sicurezza per individuare chi lasciò la recensione al suo locale di Lodi che innescò la bufera sui social, prima esaltando la risposta della donna, poi travolgendola di insulti quando fu insinuato che si trattasse di una messinscena. Fino al suicidio. Ora verranno effettuati accertamenti tecnici con Google per capire chi sia stato l'autore del post omofobo e come sia finito sul profilo Facebook del ristorante.

Lo chef travolto dalle critiche

Lorenzo Biagiarelli è stato travolto dalle critiche dopo che il corpo della ristoratrice è stato trovato senza vita nel Lambro. «Mi dispiace moltissimo per la morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. Ci tengo a respingere con forza le accuse di “odio social” e “shitstorm” dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza. Vi invito solo, se davvero pensare che la signora Giovanna si sia tolta la vita per un inesistente ‘odio social', a riflettere sul concetto di verità», aveva scritto il food blogger sui social. Poi il silenzio.

Quando torna in tv

Ora Lorenzo Biagiarelli ha deciso di non apparire più in tv e non è chiaro quando tornerà a È sempre Mezzogiorno. La pausa potrebbe terminare oggi stesso oppure protarsi ancora per qualche giorno.