Lorenzo Crespi e Forza Nuova: «Sarò il nuovo segretario a Messina»

Lorenzo Crespi candidato con Forza Nuova? Dopo gli ultimi post sui social in cui l'attore denuncia le sue precarie condizioni di salute, questa mattina si è parlato anche di questo. Ad un sito locale che dà la notizia di una sua candidatura con Forza Nuova (dopo che ieri in un post su Instagram aveva elogiato il segretario FN Roberto Fiore come «l'unico che mi sta dando una mano», Crespi commenta così: «Può darsi, sì può darsi... E se accadrà sarà anche grazie al mio fraterno amico Giuseppe Iacono che mi ha trovato oggi casa a Messina».



Su Instagram invece Crespi è più esplicito, e pubblica articoli e conferme sul suo nuovo ruolo politico proprio con Forza Nuova: non è chiaro se sia una strategia per tenere l'attenzione su di sé, date le sue difficili condizioni.

Al 99% entro a far parte di un partito, il segretario generale nazionale aprirà una nuova sede a Messina che affiderà a me

, aveva scritto su Twitter solo due giorni fa.

«Che bestie che esistano sui social - ha commentato ancora, in un altro post - Mamma mia, è difficile veramente leggere così tanta cattiveria come fate ad essere così, siete veramente delle bestie, penso che non abbiate famiglia non abbiate nulla di buono che vi circondi,per scrivere certe cose bisogna essere disumani. A me fate veramente schifo, non vi considero neanche persone, fate schifo».