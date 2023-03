Loretta Goggi e la gaffe a Domenica In, Mara Venier stuzzica l'artista: «Ti vedo bella friccicarella». La risposta è “originale”

Loretta Goggi ospite a Domenica In, oggi 5 marzo, per presentare “Benedetta primavera”, il suo nuovo show in onda su Rai 1. «Dopo tanti anni di no, Stefano Coletta mi aveva già offerto due puntate di natura autocelebrativo e avevo già declinato -, torno in tv. Ma non ricordo come sia successo che io abbia detto sì. So solo che mi sono consigliata con mia sorella Daniela».

Loretta Goggi a Domenica In, la gaffe

Tante le chiacchiere che l'artista e la padrona di casa si sono scambiate. E così Loretta Goggi e Mara Venier si sono trovate a parlare di solidarietà femminile e la cantante ha rivelato di averne trovata davvero poco nel corso degli anni. «3,4 anni fa ho chiuso, ho detto basta. Adesso, invece, sto cercando qualcuno che mi raduni tutti gli hater con le loro offese per ritrovarmeli sul mio profilo, perché oggi averne significa esistere».

Infine, Mara Venier ha alluso all’amore nei confronti della sua ospite: «Ma cosa hai? Ti vedo bella friccicarella…». Ha risposto di getto Loretta: «Quella non friccica…»,ma pochi istanti dopo, portandosi la mano sulla bocca, ha esclamato: «Ho detto una cosa tremenda…». Risate in studio.