Lory Del Santo contro Manila Gorio: «Ha chiesto ai miei attori se erano stati a letto con me»

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scintille adove tra gli ospiti c'era anche, la trans che aveva dichiarato di aver avuto una storia con l'ex diTra le due scatta subito la polemica. «Non capisco perché ce l’abbia con me. Lei ha chiamato tutti gli attori di "The Lady" chiedendo se sono stati a letto con me», racconta Lory Del Santo. «Tu sei arrabbiata con me perché gli uomini, a te, preferiscono me perché sono più giovane», la replica della Gorio.Contro Manila Gorio si scaglia anche l'opinionistache l'accusa di inscenare scoop falsi. «Queste foto sono vere come Dumbo, l’elefantino volante, - dice D'Anelli in riferimento alle copertine che lo ritraggono insieme a Manila - Ho firmato un contratto con la tua agenzia dove prestavo la mia immagine per promuovere un tuo reality».Le immagini risalgono al 2011, subito dopo la partecipazione di D’Anelli al Grande Fratello. L’opinionista e la trans Gorio hanno continuano a lanciarsi reciproche accuse nel salotto di Pomeriggio 5, davanti alla conduttriceche voleva far luce sulla vicenda. La polemica è finita anche su Twitter.