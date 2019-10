Lory Del Santo rivela a Storie Italiane: «Sogno di prendere in affido una bambina»

Martedì 15 Ottobre 2019, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 20:32

, nel salotto più intimo della Daniele scorrono le immagini che raccontano Lory e i drammi forti che hanno interessato la sua vita, la perdita dei figli Connor e Loren, il primo nato dalla relazione con Eric Clapton e morto tragicamente all’età di 4 anni e il secondo scomparso poco più di un anno fa togliendosi la vita per colpa di una drammatica patologia celebrale., come è capitato a Luigi fratello di Eleonora.Alla domanda su come è possibile sopravvivere, andare avanti dopo aver vissuto una tale esperienza, Lory risponde: «, se penso a Loren che è rimasto nella mia vita per 19 anni e in realtà a causa della malattia poteva non esserci molto prima, penso anche che è questo che deve guidare, io ho avuto un angelo con me, per quasi 20 anni. Vorrei davvero dire a tutti, amate di più le persone esistenti».In chiusura d’intervista Lory del Santo svela un sogno che vorrebbe si realizzasse, quello di avere in affido una bambina. «Io ho sempre amato le donne, nella mia famiglia eravamo tutte donne, l’idea di avere una bambina mi riempie di dolcezza, di voglia di fare qualcosa ancora per qualcuno, è stato sempre il sogno».