Luca e Paolo, la canzone dedica a Di Maio per le sue dimissioni: «Luigi se ne è andato e non ritorna più...»

«Luigi se ne è andato e non ritorna più. E’ triste il movimento senza lui. A fare il bibitaro adesso tornerà, o forse no troppa responsabilità..». Luca e Paolo dedicano una versione inedita de "La Solitudine" di Laura Pausini per le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento Cinque Stelle. La canzone satirica della settimana è stata cantata all’interno di Quelli che il calcio - lo storico programma di calcio condotto da loro insieme con Mia Ceran tutte le domeniche su Rai2 alle 14.00.



Ultimo aggiornamento: 19:00

