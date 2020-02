Luca Ward, il dolore segreto a Vieni da me: «Ho perso un figlio». E Caterina Balivo si commuove

Luca Ward, il dolore segreto a Vieni da me: «Dopo poche settimane è andato via...». Caterina Balivo commossa. Oggi, l'attore e doppiatore romano è stato ospite del salotto di Rai, dove si è raccontato tra carriera e vita privata. Luca Ward - che è sposato con l'attrice Giada Desideri, con cui ha due figli - ha parlato poi di un momento molto difficile della sua vita.

Ecco le sue parole: «C'era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone. Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino, è successo 3-4 anni fa. Lei ho visto che non ci era rimasta proprio bene, ho detto Oddio un altro? Perché sì ci pensi, poi però riflettendoci ho detto: Ma sì io vengo da una famiglia numerosa, ma qual è il problema? Poi alla fine i figli portano anche fortuna. Poi però purtroppo dopo poche settimane è andato via».

Luca Ward ha anche un'altra figlia, Guendalina, nata nel 1982 dall’amore con la doppiatrice Claudia Razzi, con cui è stato sposato 25 anni.

Ultimo aggiornamento: 18:21

