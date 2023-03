Lucia Annunziata, la gaffe davanti alla Ministra Roccella: «Ca**o». La reazione virale sui social

Lucia Annunziata si è resa protagonista di una gaffe che sta facendo il giro del web. Durante la conduzione del suo programma Mezz'ora in più, in onda su Rai 3, Lucia Annunziata stava discutendo animatamente con l'ospite del giorno, ossia la Ministra Eugenia Maria Roccella.

La reazione è stata totalmente spontanea e sui social è stata osannata. Ma cosa è successo?

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3, ha commentato la manifestazione di ieri a Milano sui diritti delle famiglie omogenitoriali. E ha ribadito la sua tesi, dichiarando che il governo non intende negare i diritti alla comunità Lgbt: «Non esiste una negazione dei diritti dei bambini», ha dichiarato la ministra.

Il tema della maternità surrogata ha surriscaldato gli animi dentro lo studio e ha spinto la conduttrice Lucia Annunziata a esclamare una parolaccia senza la sua volontà: «E fatele queste leggi, ca**o», ha sbottato la conduttrice.

Accortasi della gaffe, Lucia Annunziata si è immediatamente scusata sia con la ministra che con i telespettatori. «Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico», ha concluso la conduttrice salutando la ministra.