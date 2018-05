Luigi Favoloso attacca Mariana in tv: «È una carciofara e sembra una 40enne»

Domenica 27 Maggio 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 18:36

Scontro a Domenica Live tra Lucia Bramieri e Mariana Falace, con la “sorpresa” dei commenti di Luigi Favoloso.Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto «vecchia e fallita», ribadendo però di essere stata lei stesso oggetto di parole pesanti da parte della Bramieri, che ha respinto l’accusa.A questo punto a farsi sentire è stato Luigi Favoloso che ha attaccato Mariana: «Mariana Falace è una carciofara e sembra una quarantenne. Ha detto cose terribili a Lucia. Quali sono stati gli insulti che avrebbe detto a Mariana? Averla chiamata Maria Goretti o aver detto: Mangi per tre?».Ad accendere animi e soprattutto curiosità anche il mistero del presunto bacio. Luigi, ribadito che quel tentato bacio da parte sua sarebbe stato solo un modo per comprendere le intenzioni di Mariana nei suoi confronti, ha specificato: «Se ho commesso degli errori nella Casa, è stato con Patrizia. Mariana non esiste, è stata una sciocchezza».Poi, la rivelazione a sorpresa: «Mariana ha tentato di baciarmi qui, prima, dietro le quinte».La ragazza non è stata a sentire, accusandolo di essere «brutto, dalla testa ai piedi». E di essere «volgare», per poi aggiungere «non dovresti neanche essere qui».Nessuna novità da parte di Favoloso sul rapporto con Nina Moric. Ci sono stati più incontri, a suo dire, dopo l’uscita dalla Casa, ma c’è ancora molto da chiarire.«Le fa piacere rivedermi, ma non è certa di voler tornare insieme».