Lucia Menghini, morta in Giordania, fu star di Reazione a Catena. Il dolore di Marco Liorni: «Siamo sconvolti»

Era una dei protagonisti del programma di Rai 1 "Reazione a Catena" Lucia Menghini, la 31enne morta nelle scorse ore in un incidente in Giordania. La giovane, dottoressa che aveva il sogno di diventare anestesista, nel giugno 2021 si era distinta del game show con il suo team "Le Pignolette".

Lucia Menghini, morta in un incidente in Giordania: medico a Foligno, aveva 31 anni. Gravi due amiche

Lucia Menghini, Marco Liorni: «Aveva il sogno di diventare anestesista»

Le tre amiche di Foligno si erano presentate al pubblico di Rai1 come «ragazze precise, puntuali, ordinate e sempre alla ricerca della perfezione». La sintonia tra la 31enne scomparsa in Giordania e Serena e Lucia aveva stregato il pubblico di Rai 1.

Quando i sogni diventano realtà 😍

Ilaria, Lucia e Serena sono state selezionare per partecipare a #reazioneacatena

Oggi saranno in puntata con il nome 'Le Pignolette'#RaiCasting pic.twitter.com/qrAegdKMRM — Rai Casting (@Rai_casting) June 16, 2021

Lucia Menghini, chi è la 31enne morta in Giordania. L'ultimo post prima dell'incidente: «Trova la tua libertà»

Il conduttore di Reazione a Catena Marco Liorni oggi affida a Instagram il suo ricordo di Lucia: «Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie», scrive. «Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene».