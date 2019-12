Luciana Littizzetto, paura per la conduttrice: cade in strada e si rompe rotula e polso

Brutto incidente per Luciana Littizzetto che si è rotta la rotula e il polso cadendo in strada. A mostrare quanto accaduto è la stessa conduttrice che si è lasciata immortalare sul letto di casa con il gesso alla gamba e al polso. Su Instagram ironizza sull'accaduto scrivendo "buona fine e buon inizio", riferendosi al fatto che l'incidente è accaduto proprio in questi giorni di attesa per l'anno che verrà.

Luciana spiega poi con pochi hashtag cosa è successo, pare sia cauta per strada e nel tentativo di proteggersi ha sbattuto violentemente il ginocchio destro e il polso destro, rompendosi entrambe le ossa. Sempre con il sorriso sulle labbra e il pollice alzato in segno di ottimismo però non sembra essere scoraggiata.

Tantissimi sono stati i messaggi si supporto da parte di followers vip e non, persone che si dicono dispiaciute per l'accaduto e che le fanno tanti auguri di pronta guarigione. Considerando la verve della comica, sicuramente si rimetterà presto in pista con l'energia di sempre.

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA