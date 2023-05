Luciana Littizzetto, lettera per Micol Incorvaia a Che Tempo che Fa dal fattorino Amazon: «Dormire è la cosa che ti viene meglio»

Non le manda a dire Luciana Littizzetto. A Che tempo che fa, stavolta, il momento lettera è dedicato tutto a Micol Incorvaia che poco tempo fa aveva raccontato di essere rimasta «sconvolta» perchè il corriere Amazon l'aveva svegliata, citofonando alle 9.30 del mattino. A raccontarlo è stata proprio l'ex gieffina su Instagram e la notizia ha fatto il giro del web scatenando diverse polemiche. Ma ecco che, con la sua ironia diretta e chiara, Luciana irrompe in studio e dice la sua leggendo una lettera che ha mandato in tilt tutti gli spettatori. «Ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto se cortesemente potevo dare questo messaggio alla Micol» esordisce la conduttrice. E qui comincia la lettura: «Cara Micol, grandissima sorella vip...»

La lettera

«Sono il fattorino di Amazon - inizia candidamente Luciana -, mi spiace averti tirata giù dal letto a quell'ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell'anima, colpevole fino al terzo grado di giudizio nominami pure come al grande fratello e condannami senza televoto». Mentre in sottofondo la gente in studio ride e si diverte, la conduttrice continua: «Io che mi ero comodamente alzato alle 5.00 ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell'attesa. Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da cannvacciuolo».

Luciana Littizzetto, la lettera del fattorino Amazon a #chetempochefa per Micol Incorvaia: «Dormire è la cosa che ti viene meglio» https://t.co/LXuLCqdIH9 — Leggo (@leggoit) April 30, 2023

Le parole al "miele"

«Perdonaci, noi siamo gente viziata che lavora 30 ore al giorno e paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Adesso devo lasciarti Micol, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz'ora. Ti auguro buon appetito, credo che sia più o meno l'ora...» E infine, la stoccata: «Scambiamoci i numeri e mi chiami quando vuoi tu, anche di notte, quando torni dalla discoteca se ti viene meglio, mi vesto e arrivo. Buonanotte Micol, torna a dormire che è la cosa che ti viene meglio».