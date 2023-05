Lucianna De Falco, l'attrice ischiatana è sindaco nella serie tv «Canonico»

Lucianna De Falco, ischitana doc, ogni mercoledì in seconda serata si spoglia della sua anima campana e indossa i suoi abiti da sindaco di un piccolo paesino nel Lazio, Rocca Spera, per la serie “Canonico” in onda su Tv2000. La fiction, prodotta da Tv2000, è interamente ambientata all’interno della canonica di una chiesa del paese. Grande partner e rivale del sindaco è Don Michele (Michele La Ginestra), un prete che, dopo una missione in Sud America, si trasferisce nel piccolo comune.

Com’è vestire i panni di un sindaco?

«Erica ha un ruolo da antagonista rispetto a Don Michele.

Crede nei suoi valori, vuole migliorare la qualità della vita del suo paese, Rocca Spera, nel tentativo di farlo, purtroppo si ritroverà dalla parte sbagliata, ma per giusta causa: sarà sempre e soltanto mossa dalla sua passione civile. Senza rischiare di spoilerare, posso dire che Erica è stata eletta dal suo paese e che i suoi sentimenti sono buoni, nonostante non appaia sempre sotto questa luce durante la serie. Ha cominciato la sua carriera politica a Roma, per far poi ritorno al suo pesino perché decisa a occuparsi del benessere dei suoi concittadini. Io mi sono divertita molto a vestire i suoi panni».

Sente il personaggio affine alla sua personalità?

«Lavoro sempre in questo modo: nel personaggio che interpreto metto moltissimo di me, questo mi aiuta a dare credibilità all’interpretazione. È chiaro che poi la recitazione viene declinata a seconda della scrittura, per cui probabilmente io non mi comporterei come Erica e non prenderei le sue stesse scelte».

Il rapporto tra il sindaco e Don Michele ricorda quello di Don Camillo e Peppone, gliel'hanno già detto?

«Magari fosse! Stiamo parlando di una coppia della tv che ha sbaragliato in tempi non sospetti, però ci hanno fatto notare più volte questa somiglianza, ma noi non ce ne siamo preoccupati. La scrittura andava un po’ in questo senso e il mio personaggio all’inizio aderiva un po’ a certi personaggi politici, ma io non sono un’imitatrice e abbiamo scartato questa connotazione, lasciando che Erica diventasse un personaggio a sé».

Erica tornerà nella terza stagione?

«Non so rispondere al momento, alla fine di questa stagione Erica sarà impergolata in circostanze per cui risulta difficile che possa essere presente nella prossima stagione, quindi staremo a vedere. Intanto, in queste puntate, vedremo Erica combattere, ma anche indugiare, sorprendersi ed emozionarsi. Ho donato al suo personaggio fragilità e un po’ di speranza, anche se alla fine Erica si dovesse trovare nelle condizioni di non tornare, so che il pubblico si sarà già affezionato a lei. Non si tratta di una cattiva tout court, ma di un personaggio con mille sfaccettature, come tutte le persone: nessuno è soltanto bianco o nero, ma siamo colmi di spazi grigi e altre sfumature di colore. Sicuramente, è bello vedere come il suo personaggio si trasforma lungo la serie».

Da ischitana ha esultato per questo terzo scudetto?

«Forza Napoli sempre! Bruno Siciliano, professore ordinario di Robotica all’Università Federico II mi ha fatto riflettere con il suo discorso in merito. Ha detto che questo scudetto serve a indicare a tutti che si può vincere con un progetto, con un percorso. Questo non è necessariamente lo scudetto del sentimento e delle emozioni, come è stato più volte definito, ma di un calcolo preciso, di un ragionamento. Tutti quelli che aspirano a migliorarsi possono farlo attraverso un percorso di analisi per arrivare a una vittoria, come ha fatto il Napoli. Ciò significa che ognuno di noi si può impegnare per raggiungere obiettivo attraverso un calcolo preciso. È un fortissimo messaggio di speranza e anche un po’ realista. Il Napoli nell’87 si è svegliato e ha visto che poteva accadere, oggi invece è arrivato al risultato attraverso il lavoro e un progetto ben preciso: con impegno tutti possiamo vincere».

Prossimi progetti?

«La prossima stagione sarò nella serie tv “Voce che hai dentro” con Massimo Ranieri, non lavoravo con Massimo da più di trent’anni, è stato molto bello ritrovarmi sul set con lui. Nei prossimi giorni, invece, sarà su un set internazionale di cui non posso dire altro. Poi sto cercando di portare avanti un mio progetto, nato 15 anni fa a teatro, riguardo una guardiana del faro, una storia molto personale».