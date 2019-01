Venerdì 4 Gennaio 2019, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 20:24

Grande attesa per Gomorra, in onda dal 29 marzo in onda su Sky Atlantic per l'Italia, con i suoi 12 episodi. Il teaser trailer in pochi minuti ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.Le immagini dei nuovi episodi rappresentano una carrellata dei protagonisti e, tra Salvatore Esposito (Genny Savastano), Arturo Muselli (Enzo), Cristina dell’Anna (Patrizia) c'è lui: Luciano Giugliano, 33 anni, attore di Sarno.Una sicurezza forgiata da anni di esperienze a teatro, al cinema ed in tv; una determinazione che lo spinto fin da piccolo a formarsi nelle migliori scuole di recitazione. L'attore sarnese sarà il nuovo protagonista di questa 4° serie. Luciano Giugliano, interprete intenso e potente, con ogni probabilità, in Gomorra sarà molto vicino a Patrizia che già nella scorsa serie aveva conquistato un posto di rilievo tra le dinamiche narrative.Pochissime le indiscrezioni trapelate, sulla sceneggiatura vige il massimo riserbo. Sicure le scene alle quali Gomorra ha abituato gli appassionati, rapide e fredde; dialoghi crudi e spesso pungenti. Anche momenti silenziosi e laconici, ma carichi di pathos.