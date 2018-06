Un posto al Sole, l'annuncio di Rispo: Lucio sta meglio, passerà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 07:30

«Ci ha già tranquillizzato sulla nostra chat di Un posto al sole, scherzando dopo la grande paura. Solo noi ti possiamo distruggere, gli ho scritto. Lui mi ha ringraziato facendo l'occhiolino. È stato al gioco, come al solito. Lucio è forte e si sta già riprendendo. Ora dovrà riposare ma l'importante è che l'intervento sia andato benissimo». Patrizio Rispo, il Raffaele della soap che ha appena festeggiato le 5.000 puntate, rassicura sulla salute di Lucio Allocca, colpito da infarto alle 4,30 dell'altra notte e ricoverato d'urgenza al Cardarelli dove è stato operato di angioplastica con inserimento di stent, nell'unità operativa cardiologica diretta da Ciro Mauro.Rispo ieri sera era al Cardarelli, per avere notizie: «Ancora per un giorno sarà in terapia intensiva, non l'ho potuto vedere ma mi hanno garantito che sta già meglio. Ora forse, dopo la paura, riuscirà a dimagrire un po' e ad avere un regime alimentare più sano».