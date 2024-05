Lucio Presta: «Amadeus? Ha fatto una cosa che non si fa. Di Martino? Chi tradisce una volta tradisce sempre

«Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Amedeo, che io stimo moltissimo dal punto di vista personale, ha fatto una cosa che non si fa neanche a chi fa del male. A Capodanno è andato nella mia terra, in Calabria, e ha detto: “Presta sa quello che ha fatto”. Volevo solo spiegare come erano andate le cose». Così Lucio Presta parlando della conclusione del rapporto di lavoro con Amadeus al Festival della tv di Dogliani intervistato da Elvira Serra del Corriere della Sera.

Lucio Presta su Stefano Di Martino

Poi su Stefano Di Martino, che ha da poco firmato un contratto pluriennale con la Rai, ha spiegato che «se uno tradisce una volta, tradisce sempre». Non solo, il manager dei vip ne ha anche nei confronti della showgirl Heather Parisi che, secondo quanto affermato, ha dovuto sborsare una «somma ingente» nei suoi confonti come risarcimento di una condanna per diffamazione. «Lei una mattina ha postato una foto con la mia ex moglie Emanuela Contessi, che nel frattempo era deceduta - ha dichiarato - con una didascalia che io ritenevo diffamatoria. Mi ha fatto molto male perché Emanuela non poteva ribattere».

Il ritorno di Barbara D'Urso?

Infine prevede un ritorno in tv a breve per Barbara D'Urso: «Tornerà il tempo di Barbara, troppo presto dire però su quale canale»