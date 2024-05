Ludovica Valli: «Quando mia mamma ha avuto il cancro sono scappata a Formentera. Mio padre? L'ho perdonato per essere sparito»

A Verissimo durante la puntata di sabato 4 maggio, Silvia Toffanin ha accolto Ludovica Valli, influencer ed ex tronista di Uomini e donne che è in attesa del suo terzo figlio. «I miei figli sono proprio puri - ha sottolineato Ludovica Valli -. Il 13 settembre dovrebbe nascere. Questa terza gravidanza è arrivata all'improvviso. Siamo super felici. La mia priorità è sempre stata quella di voler creare una famiglia grande. Mio padre è sparito ed io ho sempre vissuto con mia mamma. L'ho perdonato ma ci sono delle cose che non bisogna chiarire. Lui non c'è stato nei momenti più importanti della mia vita».

La paura di Ludovica Valli

Ludovica Valli quando ha scoperto del cancro alle ovaie della mamma nel 2015 ha spiegato di non essere stata in grado di sopportare quel dolore in quel periodo. «Io ho pensato: se viene a mancare mia mamma come faccio? - ha spiegato Ludovica Valli a Silvia Toffanin - Quando mia mamma è stata male quindi sono scappata contro tutti a Formentera.

Mi ha cambiato la vita quel viaggio. Lei ha una forza disumana e sta meglio ora. Adesso ha un compagno».

L'ex tronista di Uomini e donne ha rivelato un dettaglio sul rapporto con le sue sorelle Beatrice ed Eleonora. «Con le mie sorelle? Ci piacciono cose diverse - ha spiegato Ludovica - Non abbiamo un rapporto stretto. Siamo tre caratteri diversi anche se sembriamo molto simili. Nella vita determinate cose non si possono cambiare. Io ora sto bene con la mia famiglia e vivo e lascio vivere. Oggi non riesco a forzare determinate cose».

Il matrimonio

L'ex tronista di Uomini e donne e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio sono legati dal 2019: un amore forte che ha cambiato la vita dell'influencer che si è fatta conoscere con le sue partecipazioni a Uomini e donne e Temptation Island. La coppia ha già due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, nel 2023. Valli adesso aspetta un terzo bebè ma non ha ancora ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. «Non ho ancora ricevuto nessuna proposta di matrimonio - ha spiegato -. Mi piacerebbe però sposarmi. Lui dice che io ho aspettative troppo alte. Invece non è così. Facciamo questa gravidanza e poi vediamo».