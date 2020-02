Luigi Favoloso prende in giro Morgan e fa divertire Jessica Mazzoli, l'ex del cantante

Continuano le polemiche sulla performance sanremese di Morgan. Durante una serata milanese nel noto locale Arcano, Luigi Favoloso si è reso protagonista di un gesto discutibile, insieme a Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan e madre di sua figlia Lara, di 7 anni. Favoloso - al centro di un’enorme polemica dopo la sua sparizione e le sempre più presunte violenze ai danni della sua compagna Nina Moric - ha pubblicato su Instagram dei video in cui è iimita Morgan e riproduce la canzone che a Sanremo era stata scritta per Bugo.

Fra le risate dei presenti spiccano quelle di Jessica Mazzoli protagonista dell’ultimo Grande Fratello N.I.P. condotto da Barbara D’Urso, che è stata legata al cantante per diverso tempo e con cui ha avuto una figlia.

