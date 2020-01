Luigi Favoloso, buone notizie in arrivo: la madre ha ritirato la denuncia di scomparsa

Buone notizie in merito alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, il trentaduenne di Torre del Greco ( Napoli) ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello nel 2018. Secondo la redazione di «Chi l'ha visto», la trasmissione televisiva in onda su Raitre, la madre di Favoloso, Loredana Fiorentino, «la sera di mercoledì 8 gennaio, alle 21.30 circa, si sarebbe recata presso il commissariato della polizia di Stato di Torre del Greco per revocare la denuncia di scomparsa del figlio».

Dell'uomo, noto alle cronache rosa per una relazione con la modella croata poi interrotta, non si avevano più notizie dallo scorso. Di conseguenza la madre presentò denuncia alla polizia della sua città natale, dove Favoloso aveva deciso di trascorrere le vacanze natalizie pur essendo residente a Milano, ma da dove si era poi allontanato senza dare sue notizie prima di Capodanno.

