Luigi Favoloso, a Domenica Live la rivelazione del padre: «Ho parlato con mio figlio, sta bene»

Luigi Favoloso sta bene, ha contattato la famiglia. A dare l'annuncio è Barbara D'Urso a Domenica Live. Ache la conduttrice ha parlato con il giovane, scomparso ormai da tempo.

«Non mi sono mai preoccupato per mio figlio, non ho mai creduto si sarebbe suicidato». Michele, padre di Luigi Favoloso, parla del figlio a Domenica Live. «Mia moglie non era d’accordo con Luigi, sapeva quello che sapevo io, ma da mamma si è preoccupata».



L’uomo dice di aver parlato anche conche la scorsa puntata aveva mosso accuse gravi a Luigi, dicendo che lui l’avrebbe picchiata e avrebbe colpito anche suo figlio.

«Io non so dove sta mio figlio, ci ho parlato, mi ha chiamato, mi ha detto che sta bene - afferma l’uomo - mi ha spiegato la situazione, deve essere lui a spiegare quanto accaduto con Nina. Se tornerà, lo farà lui. La sua versione è completamente diversa. Io credo a lui. Io non so perché lei abbia raccontato di essere stata picchiata. Lei mi ha chiamato in causa senza motivo, a lei non ho nulla da dire. Io credo che la mia ex moglie non sapesse nulla, non credo alle accuse di Nina, per me non è attendibile e la sua storia televisiva lo dimostra».



