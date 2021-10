Gf Vip, l'influencer Luigi Mastroianni prossimo inquilino della casa più spiata d'Italia

Luigi Mastroianni, influencer da 1 milione di followers, racconta a Trends&Celebrities, su RTL102.5 News, di aver investito parte dei suoi risparmi in una nuova attività. «Ho acquistato una tabaccheria per mio fratello e mia madre investendo un po’ di soldi che avevo messo da parte», dice Luigi Mastroianni, ex volto di Uomini e donne ed influencer fortissimo sui social. «L'ho fatto per mio fratello e mia madre, che ha dedicato sempre tanto tempo a lui. Salvo, noi lo chiamiamo l'avvocato come lui stesso chiede, lavora alla cassa», svela a Trends&Celebrities.

MASTROIANNI RACCONTA L’EMERGENZA MALTEMPO NEL CATANESE

Durante il collegamento Zoom con Trends&Celebrities, Mastroianni - catanese doc – parla anche della situazione maltempo in Sicilia. «Strade come fiumi, piazze come laghi. Pare che in serata possa arrivare un altro peggioramento delle condizioni meterologiche. Siamo molto preoccupati per questa situazione, speriamo quanto prima che torni tutti alla normalità». Intanto, in Sicilia in 24 ore si contano migliaia e miglia di euro di danni a causa di un alluvione che sta flagellando la regione. Scuole chiuse per precauzione.

L'ATTESO RITORNO IN TELEVISIONE

Mastroianni aveva svelato di essere pronto a tornare in televisione. "Farei il Gf vip", aveva detto qualche tempo fa ad RTL102.5 News. Un appello ad Alfonso Signorini che sarebbe rimasto inascoltato. Almeno per adesso. Ma nel prossimo mese di dicembre, secondo rumors, non mancheranno nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Potrebbe esserci anche Mastroianni?