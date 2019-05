Luke Perry sepolto con un abito ecologico. La figlia: «Era il suo desiderio»

Meghan Markle partorisce e dice addio a Londra. Ecco dove andrà a vivere​

è statocon undecisamente. Lo ha annunciato la figlia dell'attore,, spiegando che si è trattato di uno dei desideri del padre.La stella di Beverly Hills 90210, stroncato da un ictus all'età diil 4 marzo scorso, aveva espresso il desiderio di essere sepolto con unin seta che ha una doppia utilità: oltre a essere biodegradabile, favorisce la decomposizione del corpo, arricchendo così la terra circostante. Lo ha spiegato la figlia,, su Instagram, nella lunga didascalia di una foto di alcuni funghi.«Questa foto è stata scattata a dicembre mentre visitavo il parco Redwoods a San Francisco. Ricordo di aver scattato questa foto pensando "accidenti, questi funghi sono bellissimi". Oggi, però, i funghi hanno un significato completamente nuovo per me» - spiega la figlia disu- «Ogni spiegazione che cercherò di dare non rende giustizia alla genialità dell'abito a base di funghi, un'opzione di sepoltura assolutamente amica dell'ambiente grazie alla seta speciale. Mio padre l'aveva scoperto ed era entusiasta di una simile idea, per questo abbiamo deciso di dargli la sepoltura con questo tipo di vestito, era uno dei suoi desideri».L'abito con cui è stato sepoltoè prodotto da un'azienda, Coeio, che spiega: «I nostri vestiti sono completamente biodegradabili ed il risultato finale è che i corpi si trasformano in nutrienti vitali capaci di arricchire la terra e generare nuova vita». Il vestito indossato daal momento della sepoltura costa circa 1500 dollari, ma tra i prodotti dell'azienda, ecologica e innovativa, ci sono anche abiti per seppellire gli animali.