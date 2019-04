​Rai, Zaccaria: «Felice che torni Luttazzi, la tv è sorpresa e lui sa sorprendere»

«Per me la televisione è sorpresa. Quando mi siedo davanti alla tv voglio sorprendermi. E quindi sono felice che torni Luttazzi . Poi non è detto che dopo averlo visto darò un giudizio positivo, ma la mia è una condizione di apertura verso una televisione che può sorprendere». A parlare all'Adnkronos, in vista di un possibile ritorno dell'attore su Rai2, è Roberto Zaccaria , presidente della Rai dal 1998 al 2002, e quindi anche all'epoca del programma di Daniele Luttazzi , "Satyricon", andato in onda da gennaio ad aprile del 2001 su Rai2 e poi non confermato nella stagione successiva nonostante gli ascolti positivi.All'epoca Zaccaria su Luttazzi e la satira in tv già aveva le idee chiare. «Ecco perché poi la gente si disamora della tv, perché non viene sorpresa», osserva l'ex presidente. Cosa che invece accadeva allora, «quando noi (Zaccaria e il Cda dell'epoca, ndr) eravamo uniti nel difendere una serie di linee di satira, da Satyricon all'Ottavo Nano, da Daro Fo a Neri Marcorè a Crozza che andò da "Quelli che il calcio", senza dimenticare Benigni da Enzo Biagi che giocavano a farsi da spalla. Fu l'ultima volta che vidi Biagi ridere. Sembrava un bambino. Quei 7 minuti li ha pagati duramente. Ma il punto è che in quel periodo di satira ce n'era davvero tantissima e a distanza di tutti questi anni fa ancora ridere. Era una linea di prodotto molto importante. Oltre a sorprendere c'era, infatti, un altro aspetto importante, un segreto della tv di quegli anni - evidenzia Zaccaria - Non limitarsi a fare un solo programma che fosse eterodosso, ma più programmi, dando spazio a una diversità di linee interpretative: i fratelli Guzzanti non erano la stessa cosa di Luttazzi. E Crozza era un'altra cosa ancora».Quanto alla puntata di Satyricon che ha portato alla cacciata di Luttazzi per l'intervista a Travaglio sul libro "L'odore dei soldi" che chiamava in causa Berlusconi e Dell'Utri, Zaccaria sottolinea: «La scelta è stata semplice. Ci siamo resi conto a posteriori (la satira non si può equilibrare a priori) che era opportuno dare la possibilità di replica a Berlusconi o chi per lui, nella puntata successiva e così abbiamo invitato Berlusconi, stabilendo comunque che se non fosse venuto nessuno in trasmissione per replicare avremmo mandato in onda il film "Satyricon" di Fellini. Cosa che abbiamo fatto. È andato in onda quel film».