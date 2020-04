Lutto per Elena Morali, lo sfogo su Instagram: «È venuta a mancare per il coronavirus...». In alcune stories di Instagram, la fidanzata di Luigi Mario Favoloso si è lasciata andare a uno sfogo sulla situazione che stiamo vivendo a causa del coronavirus. E poi ha confidato di aver perduto una persona cara, proprio a causa del Covid-19.

Ecco le parole dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi: «Mi prende malissimo perché non sai mai quando ti diranno che puoi ricominciare la tua vita. E adesso tanti intelligentoni mi diranno ‘guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti’. No, Non me ne sbatto della gente che muore…Oggi purtroppo è venuta a mancare una persona di famiglia».

E ha concluso: «Il fatto è che penso che se siamo chiusi da un mese e passa e i contagi, soprattutto a Milano, non diminuiscono, la gente cosa deve fare? Suicidarsi per la depressione, per le liti familiari o perché non ha soldi per mangiare? Io voglio tornare a lavorare».

