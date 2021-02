Lutto per Stefano De Martino, nonna Elisa morta per un incidente domestico

Un grave lutto per Stefano De Martino, è morta la nonna Elisa. Stefano De Martino ha perso la nonna Elisa, che aveva 85 anni e che sembra sia venuta a mancare a causa di un incidente domestico, una brutta caduta in casa.

STEFANO DE MARTINO: LA NONNA ELISA MORTA PER UN INCIDENTE DOMESTICO

Elisa, la nonna ottantacinquenne di Stefano De Martino, a quanto riportano alcuni giornali, sarebbe appunto caduta in casa e sarebbero stati vani i tentativi di soccorrerla e trasportarla in ospedale. Il funerale si terrà nella giornata di sabato 6 febbraio nella chiesa Spirito Santo di Torre Annunziata, a Napoli, città Natale dell’ex ballerino di “Amici”.

Un grande lutto per Stefano De Martino, che ancora non ha dato comunicazioni sui social a riguardo. Stefano teneva molto alla nonna, come aveva confessato lui stesso ospite a “Che tempo fa” da Fabio Fazio.

