Made in… Arteteca approda su Rai2 con I Ditelo Voi e Paolo Caiazzo

Lunedì 2 Settembre 2019, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reduci dal grande successo di “Made in Sud”, gli Arteteca, I Ditelo Voi e Paolo Caiazzo tornano protagonisti su Rai2 con tre prime serate monografiche in onda a partire da lunedì 2 settembre alle 21.20.Il primo appuntamento è Made in… Arteteca: tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, vede il celebre duo comico impegnato nell’allestimento di un nuovo show. Presi da mille dubbi, a supporto di Enzo e Monica viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella dei due. E mentre Casagrande prospetta qualcosa in nome del buon “vecchio stile”, si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le webstar Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori… Il tutto in un mirabolante vortice di comicità che rischia di travolgere anche lo stesso Casagrande e alcuni ospiti davvero speciali: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre. E con la partecipazione di Francesco Albanese e Enzo Fischetti .“Made in… Arteteca” è un programma di Nando Mormone e Arteteca, prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzione, scritto da Nando Mormone, Lello Arena, Ciro Ceruti, Mino Abbacuccio, Francesco Velonà, Monica Lima, Enzo Iuppariello, Sergio Colabona. Musiche di Frank Carpentieri. Scenografia di Alida Capellini e Giovanni Licheri, regia di Sergio Colabona, Fabio Tassan Pagnochet produttore esecutivo Tunnel.