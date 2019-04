Lunedì 8 Aprile 2019, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 21:26

Avvistato dietro le quinte di Made in Sud, negli studi della Rai, a pochi istanti dall’inizio della diretta Gino Fastidio. Il comico è dunque regolarmente in scaletta nello show. Smentite, dunque, le voci su suo possibile allontanamento dal programma dopo il diverbio avvenuto lunedì scorso dietro le quinte con alcuni colleghi e Elisabetta Gregoraci. Tra gli ospiti della serata Enzo Avitabile e Uccio De Santis. Una serata importante per la Tunnel Produzioni, perché si festeggia la puntata numero 100 del programma.