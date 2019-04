Made in Sud si fa in tre: tre nuove puntate dopo il grande successo

Sabato 27 Aprile 2019, 13:16

Si aggiungono tre nuove puntate per Made in Sud, lo show di Rai2 dedicato alla comicità. Il programma condotto con successo da Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione di Biagio Izzo, proseguirà infatti fino a metà maggio.Nella puntata di lunedì 29 aprile, in diretta dagli Studi Rai di Napoli alle 21.20, attende sul palco: la coppia padre-figlio interpretata da Antonio D'Ausilio e Francesco Paolantoni; i monologhisti Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Antonio Giuliani e Marco Capretti; i neo genitori Arteteca; Matranga e Minafò con Gianni Lattore de I Respinti; Manu e Luca; I Ditelo Voi nelle vesti dei simpatici chirurghi e poi con i personaggi del condominio di Tra - sit; Enzo e Sal; la signora Romilda di Maria Bolignano; Mino Abbacuccio nei panni dell'amico degli animali; il parcheggiatore Tommy Terrafino; Max Cavallari; il ballerino Roberto Bollicine di Mariano Bruno; Luisa Esposito e Floriana De Martino; Francesco Albanese; Gino Fastidio; Ettore Massa; i Radio Rocket; Emiliano Morana; la influencer Roxy Colace; il professore Enzo Fischetti; e poi ancora Peppe Laurato con Rosaria Miele, Nello Iorio e il disturbatore dal pubblico Peppe Iodice. Colonna sonora della puntata sarà, come sempre, la musica di Frank Carpentieri. Non mancheranno i momenti coreografici firmati da Fabrizio Mainini e interpretati dalle Suddine.