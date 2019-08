Madonna compie 61 anni: il fisico è sempre al top e lo dimostra

Venerdì 16 Agosto 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 17:58

Madonna compie oggi 61 anni e, ancora una volta, dimostra che per lei il tempo sembra non passare mai. Il fisico è al top e basta vedere le foto per scoprirlo, ma la popstar di origini italiane ha scelto anche di pubblicare un video per dimostrare di essere ancora ben allenata.Su Instagram, infatti, Madonna si è lasciata immortalare prima di iniziare un concerto: è l'occasione per godersi un po' di relax, ma anche di prepararsi al meglio per uno show che la vedrà impegnata sia come cantante che come ballerina. Per essere sempre al top sul palco, Madonna deve ricorrere ovviamente allo astretching, ma questo è anche il modo per dimostrare a tutti che, anche dopo i 60 anni, la flessibilità muscolare è ancora notevole, praticamente ai livelli degli esordi. Merito di uno stile di vita sano e di tanto allenamento, svolto con costanza.