Madonna di Trevignano, la statua di Gisella Cardia lacrima in diretta a Pomeriggio Cinque. La veggente: «È un segno»

Il "miracolo" della Madonna di Trevignano in diretta tv. Dopo l'intervista della veggente Gisella Cardia con Barbara D'Urso, la statua ha cominciato a lacrimare. È successo ieri, mercoledì 17 maggio, nel programma televisivo Pomeriggio Cinque. L'immagine della Madonna che piange, era stata anticipata dagli adepti in un frame pubblicato sui social.

«Gisella cosa sta succedendo? - chiede l'inviata di Pomeriggio Cinque - ho appena finito l'intervista durata tre ore, siamo testimoni di quello che sta accadendo, prima era asciutta (la statuina ndr) e adesso sta trasudando.

Vediamo al lato del naso, qui non c'era niente prima». La signora risponde: «Evidentemente è un segno per voi - dice Gisella Cardia - non so, è un po' che non lacrimava».

Secondo indiscrezioni fornite da Barbara D'Urso, anche un'altra statuina presente in casa avrebbe avrebbe trasudato del liquido oleoso. Un caso che va avanti ormai dal 2016 e sul quale è in corso un'inchiesta, aperta dalla procura di Civitavecchia.

«Dopo la rimozione del gazebo proseguono incessantemente le attività amministrative che l'amministrazione comunale ha già da tempo messo in atto perchè, sul luogo delle presunte apparizioni, sia ripristinata completamente la legalità». Lo comunica in una nota la sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi che aggiunge: «In data 15 maggio 2023, l'Associazione 'La Madonna di Trevignano Romano Ets», sotto il controllo della Polizia Locale del Comune di Trevignano Romano e dei Guardiaparco, ha eseguito la rimozione del gazebo, abusivamente realizzato, sul terreno in Località Campo Le Rose. La struttura è stata eliminata in ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza Comunale N. 4 in data 18 aprile 2023 emessa a sostegno dei precedenti atti amministrativi dell'Ente Parco di Bracciano e Martignano - spiega -. L'Associazione, come documentato dalla Polizia Locale del Comune di Trevignano Romano, nel verbale di 'parzialè ottemperanza, non ha eseguito compiutamente quanto stabilito dall'Ordinanza Comunale sopra richiamata, avendo rimosso solo alcuni degli abusi in essa contestati».

Maciucchi prosegue precisando che «il parziale adempimento è stato prontamente comunicato alla Procura di Civitavecchia per gli adempimenti di Sua competenza. Rimane pertanto invariato l'obbligo, in capo all'Associazione, di provvedere ad eliminare, entro la scadenza dei 90 giorni, tutti gli ulteriori abusi contestati e - sottolinea la sindaca - , ove ciò non avvenga, il Comune di Trevignano Romano, procederà, in conformità alle disposizioni di legge, ad acquisire l'area interessata dagli abusi, al proprio patrimonio immobiliare indisponibile». «L'Amministrazione Comunale di Trevignano Romano, intervenuta a sostegno dell'attività già svolta dal Parco di Bracciano e Martignano, potendo contare su una struttura amministrativa più snella, procede spedita, nell'azione di repressione degli illeciti contestati all'associazione 'La Madonna di Trevignano Romano Ets'», precisa.